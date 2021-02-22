احتفلت منظمات العالم (الأحد) بـ«اليوم العالمي للّغة الأمّ»، الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) يوم 21 فبراير من كل عام. وبدأ الاحتفاء بهذا اليوم منذ عام 2000، بناء على اقتراح من دولة بنغلاديش. فيما تعزو المنظمة اختيار يوم عالمي للغة الأمّ إلى كونها تؤمن بأهمية التنوع الثقافي واللغوي لبناء مجتمعات مستدامة، كما أن الاحتفال يكرس الحفاظ على الاختلافات في الثقافات واللغات بغية تعزيز التسامح واحترام الآخرين. علاوة على أنه يعد، من جانب آخر، إقرارا من المنظمة بأن التنوع اللغوي يتعرّض بشكل متنامٍ للتهديد مع ازدياد اندثار اللغات، لاسيما أن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أن 40% من السكان حول العالم لا يحصلون على التعليم بلغة يتحدثونها أو يفهمونها.