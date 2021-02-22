أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نجيم انتهاء تصوير مسلسلها الجديد المقرر عرضه في الدورة الرمضانية القادمة، فيما نشرت بوستر العمل على حسابها في «تويتر» (الإثنين) وأرفقته بتغريدة أثارت حيرة جمهورها، إذ قالت: «ناطرينكم في 2020.. بالتوفيق لكل المشاركين في هذا العمل المميز»، ليعلق أحد المغردين: «2020 انتهت» لترد: «هذا عنوان المسلسل». ويشارك نجيم كل من قصي خولي وجنيد زين الدين ورامي عياش وماريتا الحلاني، ويخرجه فيليب أسمر. يذكر أن نجيم احتفلت قبل أيام بتحقيقها رقم قياسي جديد، بعدما تخطى عدد مستخدمي فلترنا على «أنستقرام» الـ900 مليون حول العالم، إذ كتبت: «قريباً مليار.. شكراً من القلب لكل مستخدمي الفلتر الخاص بي».