في نهاية تشبه أفلام السينما، تغلبت الأسكتلندية ستيفاني جيلان (29 عاماً) على نوع نادر من السرطان، وفازت بعد أشهر بلقب ملكة الجمال. وفي التفاصيل وفق صحيفة «ديلي ستار» البريطانية (الإثنين)، أصيبت ستيفاني الأم لـ3 أطفال بنوع نادر من سرطان العظام عام 2017، وأخبرها الأطباء أنه يدمر عظامها وبدأ الانتشار في الرئتين ما سيؤدي لموتها خلال 3 أشهر، وبدلا من التفكير في ترتيبات الجنازة، واظبت على العلاج، لتفاجأ بشفائها التام في يناير الماضي، فأقبلت على الحياة أكثر، وتقدمت لمسابقة الجمال، لتحصد لقب ملكة جمال أسكتلندا 2021، فاختارتها السلطات لرئاسة حملة الدعم النفسي لمرضى السرطان ونشر قيمه الإيجابية في البلاد.