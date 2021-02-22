ألقت الشرطة البريطانية القبض على عاملة نظافة في قصر ثرية أردنية تعيش في لندن، بعد ضلوعها في سرقة مجوهرات بقيمة 1.5 مليون دولار. وتواجه العاملة فيرجيليا تابا (65 عاماً) اتهامات بسرقة خواتم ألماس وأسوار وساعات وأقراط. ووفق «ذا صن» البريطانية (الإثنين)، تم اكتشاف الواقعة، حين لجأت العاملة لابن أختها لبيع المسروقات في دار مزادات علنية، إلا أن مسؤولي الدار شكوا في أحد الخواتم النادرة، إذ لا يوجد منه سوى 6 فقط حول العالم، فأبلغوا السلطات، وبالقبض على المتهمين، أقروا بالسرقة وأحيلوا للمحاكمة. يذكر أن الثرية (76 عاماً) تأثرت نفسيا بالواقعة، لاسيما أن المجوهرات ذات قيمة عائلية كبيرة.