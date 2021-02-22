فيما كشفت مسؤولة التواصل والعلاقات العامة بمستشفى العيون بجدة وجدان الشهراني لـ«عكاظ» نجاح فريق طبي في إنقاذ عيون طفلة (10 سنوات) بعد تعرضها لإصابة، أدى إهمالها لأكثر من عام لصعوبة في النظر وبياض عدسة العين، يؤكد استشاري طب وجراحة العيون الدكتور محمد قوقندي أن مرحلة الطفولة مهمة لتطور حاسة الإبصار، وتتسبب أي عوائق في ضعف النظر الذي يستمر أحيانا مدى الحياة، وهو ما يسمى كسل العين، ومن أبرز أسبابه: عيب انكساري أو التهابات لم تتم معالجتها، أو الحول، أو عتامة بالقرنية أو العدسة. وينصح قوقندي بالكشف الدوري على الأطفال في عمر 6 أشهر و3 و6 سنوات لمتابعة الإبصار.