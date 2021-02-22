تنظر محكمة تكساس دعوى قضائية رفعتها عائلة أمريكية تطالب شركات كهرباء الولاية بتعويض قدره 100 مليون دولار، لتسببها في وفاة طفلها (11 عاماً) بعدما أدى انقطاع التيار إلى موته متجمدا بسبب موجة الصقيع التي عمت المنطقة. ووفق EBC news الأمريكية (الإثنين)، عثرت والدة كريستيان بينيدا على طفلها بلا حركة إثر انخفاض درجة حرارة جسمه، إذ استمر انقطاع الكهرباء 3 أيام متتالية خلال موجة الصقيع التاريخية الأخيرة. وقالت الأم في عريضة الدعوى إن شركة الكهرباء تجاهلت التوصيات بتجهيز شبكة الكهرباء استعدادا لفصل الشتاء، ما أثر على 4 ملايين عميل دون تدفئة وكهرباء بينما وصلت الحرارة إلى درجة مئوية واحدة.