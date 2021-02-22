تعد إساءة المراهقين للآباء مشكلة في العديد من الدول وخصوصاً الولايات المتحدة، لكنها تظل طي الكتمان، في وقت يمكن فيه مناقشة العنف الأسري ضد الأبناء، بينما العنف المضاد لا يمكن مناقشته حتى لا يقع الأبناء تحت طائلة القانون. ووفق موقع «نيويورك تايمز» (الإثنين) يؤكد الخبراء النفسيون أن هناك 5 أسباب لتعسف الأبناء ضد والديهم، أبرزها المناقشات الخارجة عن السيطرة، وميول الشاب السلوكية العدوانية، والإحباط وتراكم المشكلات وعدم القدرة على حلها، تنامي ثقافة العصابات بسبب ألعاب الإنترنت، وفقدان تعلم كيفية التحكم في مشاعر الغضب، وغياب ثقافة القدوة الحسنة، ما يؤدي لعدم احترام مشاعر الآباء، لاسيما حين يغيب العقاب المناسب.