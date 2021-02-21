حالة من الرعب والهلع عاشها ركاب طائرة يونايتد إيرلاينز عندما تناثرت أجزاء من محرك الطائرة بعد إقلاعها من مطار دنفر.

وأعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، أن طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز أصيبت بعطل في المحرك الأيمن بعد وقت قصير من مغادرتها مطار دنفر الدولي في طريقها إلى هونولولو السبت الماضي، ما أدى إلى تناثر أجزاء منها لكنها عادت بسلام إلى المطار.

وفي بيان توضيحي لشركة يونايتد، جاء فيه «إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات على متن الرحلة رقم 328 التي كانت تقل 231 راكباً وطاقماً مؤلفاً من عشرة أفراد».

ونشرت شرطة برومفيلد بولاية كولورادو صورا لقطع تطايرت من الطائرة البوينغ 777-200 لكن لم ترد تقارير فورية عن أي إصابات على الأرض.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إنها ستجري تحقيقاً بالاشتراك مع المجلس الوطني لسلامة وسائل النقل.