«اعتني بنفسك يا عزيزتي، ليس من أجلك فقط، بل من أجلي أيضاً، ونأمل أن هذه الحرب الدموية ستنتهي قريباً».

هكذا سطر ضابط مجهول عام 1941 رسالة حب إلى حبيبته إيريس، إذ عثر عليها في سفينة الشحن SS Gairsoppa الغارقة على بعد بضعة كيلومترات من السواحل الآيرلندية، و تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية.

وكانت السفينة المتوجهة من كالكوتا في الهند، إلى ليفربول في بريطانيا، تحمل 717 رسالة، وحمولة من الفضة لمساعدة القوات البريطانية، ولكنها لم تتمكن من إيصالها إلى المرسل إليهم، لأنها غرقت بعد أن هاجمتها غواصة ألمانية في 16 فبراير عام 1941 ولم ينجُ من طاقمها البالغ 86 شخصاً سوى واحد فقط.

وبحسب ما نقله موقع (RT) الروسية، كانت شركة أمريكية تعمل في مجال دراسات وبحوث أعماق البحار، قد اكتشفت في النصف الثاني من القرن العشرين، هذه السفينة على عمق خمسة كيلومترات، وفي عام 2010 اتفق ممثلوها مع الحكومة البريطانية على استخراج الأشياء الثمينة التي تحملها.

وقد استخرج الباحثون أكثر من 100 طن من الفضة ورسائل بقيت بحالة جيدة، لأنها كانت «معلبة» في مخزن، تغطيها أطنان من القمامة المختلفة. وفي عام 2018 عرضت مجموعة من هذه الرسائل في معرض أقيم في متحف البريد بلندن.