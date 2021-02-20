«ودودان للغاية ولم نسمع صوتهما». هذا ما أكده جيران الزوجين البريطانيين ديفيد وبينيلوبي جاكسون، قبل أن تقرر الزوجة توجيه طعنة نافذة في بطن الزوج أدت إلى وفاته بعد تشاجرهما على شاحن آيباد. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (السبت)، قتلت بينيلوبي (65 عاماً) زوجها الرابع (78 عاماً) بسكين مطبخ بمنزلهما في «سومرسيت» جنوب إنجلترا. بعدما نشب خلاف، حين أراد كل منهما شحن هاتفه أولاً بينما لا يتوافر سوى شاحن واحد. فتصاعد الشجار لينتهي بمقتل ديفيد. وقال مقربون: «تزوجت بينيلوبي 3 مرات قبل زوجها الأخير الذي بدا سعيداً لـ25 عاماً». فيما تمثل الزوجة اليوم أمام المحكمة بتهمة القتل العمد.