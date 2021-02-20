ابتكرت الطالبة السعودية أمل البلوي أكياس دم بتقنية النانو للكشف عن الفايروسات بسهولة. وقالت طالبة قسم الصحة العامة بكلية العلوم الصحية بالجامعة السعودية الإلكترونية، في لقاء لبرنامج النشرة على قناة «الإخبارية» (الجمعة): «يرتكز الابتكار على إدخال مادة نانوية من الكربون والسيليكون ذات خصائص فيزيائية لاكتشاف فايروسات الدم لا تنطوي على أي تفاعلات إنزيمية، ولا تحتاج لأجهزة، ما يجنب استخدام أكياس دم مصابة في عمليات التبرع». وتابعت: «من أهم ميزات هذه التقنية أنها أكثر استقرارا من الأجسام المضادة وتكتشف الفايروسات بسرعة». وختمت البلوي: «رفضت العروض الدولية لتبني المشروع، وأُصر على بدء صناعته في المملكة لتصبح الدولة الأولى المصدرة لهذه التقنية».