في رسالة شديدة اللهجة، طالبت المغنية اللبنانية نانسي عجرم سياسيي بلدها بإعادة الأمان للبنان حتى لا يضطر الشباب للهروب للخارج. وقالت لبرنامج «شربل يستقبل» على شبكة CNN الأمريكية مساء (الجمعة): «لا نريد الهروب.. من أهم أولويات حكومتنا بناء الثقة، بعد انعدامها.. شبابنا بدهم يحققوا أحلامهم وطموحاتهم، لا تحولوا البلد إلى خراب». يأتي ذلك في وقت تشهد الليرة اللبنانية تراجعاً كبيراً أمام الدولار الذي بلغ سعره خلال الأيام الماضية 9325 ليرة، مع استمرار غياب أي حلول لتشكيل حكومة أو استعادة تدفق النقد الأجنبي للبلاد التي تحتاج إلى 93 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي.