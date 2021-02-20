أعادت دار مزادات كورنوال البريطانية أميرة ويلز الراحلة ديانا للواجهة، بإعلانها عرض 3 رسائل بخط يدها للبيع علنياً في 18 مارس القادم، بسعر يراوح بين 800-1500 جنيه إسترليني. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (السبت)، بعثت ديانا الرسائل لمن ساعدوها خلال فترة انفصالها عن الأمير تشارلز، وتسلط فيها الضوء على أهمية الصداقة في حياتها، الأولى في أبريل 1991 لزوجة السفير البرازيلي بالمملكة المتحدة لوسيا فليشا دي ليما، التي وصفتها بالسيدة الرائعة ذات التأثير الكبير في حياتها، والثانية في مايو 1992 لعمدة وستمنستر السابق روجو برامبل عن وجبات غداء مفضلة لديهما، أما الثالثة فلطفليها الأميرين وليام وهاري الأقرب لقلبها عام 1993.