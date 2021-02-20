رغم محاولاتك تدفئة جسمك، قد تصاب وخصوصا أطرافك بقشعريرة مبالغ فيها. ووفق موقع «إندبندنت» البريطاني (السبت) يرجع الأطباء ذلك لـ5 أسباب مرضية، وهي: الأنيميا أو فقر الدم، إذ لا يتمكن الجسم من إنتاج خلايا دم حمراء كافية لحمل الأكسجين لجميع أنحائه، كما يسببه قصور الغدة الدرقية عن إنتاج الهرمون الذي يساهم في أداء الوظائف الحيوية، علاوة على اضطراب الأوعية الدموية، ما يمنع تدفق الدم للأطراف فيؤدي للوخز والتنميل وتلوين الأصابع بالأزرق، كما يؤثر افتقار الدهون في الأجساد النحيلة على «الاستقلاب» فتختل درجة حرارة الجسم، وأخيرا يصيب السكري مرضاه بالاعتلال العصبي المحيطي، ما يؤدي لخدر الأطراف والشعور بالبرد.