أقدم رجل مطلوب على تسليم نفسه إلى الشرطة البريطانية في مقاطعة وست سوسيكس، جنوب شرق إنجلترا، من أجل السلام والهدوء!



وذكرت صحيفة «الغارديان» أن ذلك المطلوب، الذي لم يتم الكشف عن هويته كان قد سلم نفسه طوعاً، على أمل الحصول على بعض «الهدوء والسكينة».



وأضافت الصحيفة أن ذلك الرجل قد أقدم على فعلته، بعد أن مل البقاء متخفياً مع رفاقه المنزليين، وفي الوقت نفسه لا يستطيع الذهاب إلى الأماكن العامة، مثل: المطاعم، أو البارات، بسبب سياسة الإغلاق التي فرضتها الدولة لمكافحة تفشي الموجة الثانية من جائحة فايروس كورونا المستجد.



وغرد المفتش دارين تيلور، من شرطة سوسيكس، على «تويتر»: «من أجل السلام والهدوء! رجل مطلوب سلم نفسه.. بعد أن أبلغنا بأنه يفضل العودة إلى السجن على أن يقضي المزيد من الوقت» مع زوجته وعائلته.



وتابع: «سيعود (المطلوب) إلى السجن، ليمضي بعض الوقت مع نفسه».