مجدداً، عاد الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك إلى صدارة أغنى رجل في العالم، إذ ارتفعت ثروته إلى 199.9 مليار دولار، بعد أن أكملت شركته «SpaceX» التي أسسها جولة تمويل أخرى، مما جعله يتصدر مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات للمرة الثانية هذا العام.

وبذلك يكون قد تجاوز مؤسس أمازون جيف بيزوس مرة أخرى، الذي كان استعاد لفترة وجيزة اللقب باعتباره أغنى شخص في العالم هذا الأسبوع بعد انخفاض أسهم Tesla وتراجع صافي ثروة «ماسك». مع أن ثروة بيزوس تبلغ قيمتها 194.2 مليار دولار، بحسب ما نقلت وكالة «بلومبيرغ».

وجمعت سبيس إكس 850 مليون دولار أخرى هذا الشهر من مجموعة من المستثمرين بقيادة سيكويا كابيتال «Sequoia Capital».

وتقدر الجولة قيمة الشركة بـ74 مليار دولار، بزيادة قدرها 60% عن أغسطس، في حين ساعدت في تعزيز صافي ثروة ماسك بنحو 11 مليار دولار، وفقاً لـ«بلومبيرغ».