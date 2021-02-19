هبط مسبار «بيرسفيرانس» لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» على سطح المريخ بنجاح في نهاية رحلة استمرت منذ يوليو الماضي.

وهبط المسبار في فوهة جيزيرو شمالي الخط الاستوائي للمريخ. ومن المقرر الآن أن يتأكد خبراء «ناسا» من سلامة معدات المسبار وأنظمته، في عملية من المتوقع أن تستغرق عدة أشهر.

يذكر أن صاروخ Atlas V الذي حمل المسبار إلى الفضاء، انطلق من المطار الفضائي في رأس كانافرال بولاية فلوريدا الأمريكية في يوليو 2020. وقطع المسبار أكثر من 450 مليون كيلومتر أثناء رحلته.

ومن المخطط أن يأخذ المسبار عينات التربة، ليتم لاحقا إطلاق جهاز خاص سينقل العينات إلى مدار المريخ، حيث من المقرر أن تستلمها منه مركبة أخرى في عام 2026، يتعين عليها نقل العينات إلى الأرض في الثلاثينات من القرن الحالي.