أجابت وزارة الصحة المصرية على سؤال: كيف تكتشف أن طفلك يعاني من اضطراب نفسي؟ عبر منشور على صفحتها الرسمية في «فيسبوك» (الخميس) يحمل 5 أعراض على الطفل، إذ أكدت أن هذا الاضطراب قد يظهر في صورة سوء نفسيته، إذ يبدو الطفل حزينا معظم الوقت، أو يفضل الانطواء على نفسه، أو زيادة عصبيته وتوتره دون أسباب تستحق. وأشارت الوزارة إلى إمكانية أن يتطور هذا الاضطراب النفسي إلى عضوي، وذلك بمعاناته الدائمة من الصداع والآلام في أنحاء جسمه، علاوة على التبول «اللا إرادي» ليلاً، رغم اعتياده على الاستيقاظ لدخول دورة المياه دون مرافق. كما يمكن أن يعاني أيضا من اضطرابات أثناء النوم وتناول الطعام، إضافة لتنامي إحساسه غير المعتاد بالخوف دون أسباب منطقية.