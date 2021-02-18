دعت السفارة اليابانية لدى السعودية عبر حسابها الرسمي في «تويتر» إلى حساب السفير الياباني المعين حديثا في الرياض فوميو إيواي @FumioIwai. وجاءت التغريدة الأولى من حساب السفير «إيواي»، معبرة عن سعادته بالعودة للعاصمة السعودية مرة أخرى بعد 10 سنوات من العمل نائبا للسفير الياباني آنذاك.وكتب السفير الياباني: «وصلت إلى الرياض أخيرا.. وكنت هنا كنائب السفير قبل ١٠ أعوام.. فأنا سعيد جدا بالعودة هذه المرة».وطبقا لما قرأته «عكاظ» في سيرة فوميو، وما نشرته مواقع إخبارية خلال فترة عمله سفيرا لبلاده في العراق قبل سنوات، فقد عرف عن فوميو أنه دبلوماسي غير تقليدي، يتحدث اللغة العربية بإتقان، ويستخدمها في مد جسور التواصل الحضاري والمعرفي والثقافي، كما ينشر بين الحين والآخر العديد من مقاطع الفيديو العفوية، بالزي العربي تارة، وأخرى أثناء تناوله مأكولات عربية شعبية، ما أكسبه شعبية واسعة خلال فترة عمله سفيرا لليابان في بغداد.