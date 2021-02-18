أكدت منظمة الصحة العالمية أن سلالة فايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، التي تم اكتشافها في ديسمبر 2020 في جنوب إفريقيا، تعتبر أكثر عدوى مقارنة مع سابقاتها.



وقالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ بالمنظمة، خبيرة الأمراض المعدية، ماريا فان كيرخوف، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم (الخميس): «هذه السلالة تعد أكثر عدوى على غرار البريطانية. لكن يجب الإشارة إلى أنه يمكن بسط السيطرة على انتشار العدوى مع اتخاذ الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التباعد الاجتماعي».



وأضافت فان كيرخوف: «في الوقت ذاته لا نرى أي تغييرات في مدى شدة المرض أو حالات نقل المصابين إلى المستشفى، أما فعالية اللقاحات (ضد سلالة جنوب إفريقيا) فيتم حاليا إجراء دراسات حول هذا الموضوع».



وسبق أن اكتشف الخبراء الصحيون في ديسمبر عام 2020 الماضي 3 سلالات جديدة لفايروس كورونا تعتبر أكثر انتقالاً وتم رصدها في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل.



وأعلنت الحكومة البريطانية أن السلالة المكتشفة في المملكة المتحدة تعتبر أكثر انتقالاً بل فتكاً، بينما تعد النسختان البرازيلية والجنوب إفريقية كذلك أكثر عدوى وسط مخاوف من أنهما قد تكونان أيضاً أكثر مقاومة أمام الأجسام المضادة واللقاحات المستخدمة حالياً.