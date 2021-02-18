أعلن مستشفى فوش بضاحية باريس ولادة أول طفل من أم خضعت لعملية زرع رحم في فرنسا. وقال رئيس قسم النساء والتوليد البروفيسور جان مارك أيوبي: «الأم وطفلها بصحة جيدة». ووفق موقع «ميدكال إكسبريس» (الأربعاء)، خضعت الأم ديبورا (36 عاماً) لأول عملية زرع رحم في البلاد مارس 2019، بالاستعانة برحم والدتها الحية (59 عاماً)، إذ كانت ديبورا بلا رحم بسبب متلازمة روكيتانسكي، التي تصيب امرأة من كل 4500 عند الولادة، وكان عليها الانتظار لمدة عام للتأكد من قبول جسدها للعضو المزروع، ما يبعث أملا للمولودات بلا رحم أو مستأصلاته. وسجلت السويد أول ولادة من رحم حي مزروع عام 2014.