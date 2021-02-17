أصر التركي الأربعيني هاكان أيسال على قضاء عطلته بصحبة زوجته الحامل سمرا أيسال (32 عاما) على أعلى قمة جبل وادي الفراشة في موغلا التركية، وبعد التقاط صورة «سيلفي» ألقى بها من أعلى الجرف لتلفظ أنفاسها على الفور. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (الأربعاء)، اتهم هاكان بقتل زوجته الحامل في شهرها السابع مع سبق الإصرار والترصد. إذ كشفت التحقيقات أنه تقدم لشركة التأمين على الحوادث للحصول على 400 ألف ليرة تركية، باعتباره المستفيد الوحيد. ورأى الادعاء العام التركي أن السبب الوحيد لجلوس هاكان وزوجته على قمة الجرف لمدة 3 ساعات، هو حرصه على خلو المكان من أي شهود على واقعته، إذ دفعها بمجرد انفرادهما متعمداً قتلها. يذكر أن شقيق الضحية لفت نظر المحكمة لطلب الزوج مبلغ التأمين، ما دفعها لإصدار حكمها بسجنه مدى الحياة.