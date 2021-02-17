قال مصدر أمني مصري إن الحادثة التي تعرض لها الإعلامي عمرو أديب وقعت نتيجة اصطدام سيارة مسرعة بمؤخرة سيارته، ما أدى لاختلال عجلة القيادة واصطدامه بمركبة نقل غاز، فتهشم الجزء الأمامي من سيارته بالكامل. ووفق صحف مصرية (الأربعاء)، أكد معد برنامج أديب أن حالته مطمئنة، وغادر المستشفى بعد إجراء إشاعات كاملة على جسمه، للتأكد من عدم معاناته من نزيف داخلي. ووقعت الحادثة مساء الثلاثاء بمدينة 6 أكتوبر في ظل أمطار غزيرة تشهدها مصر حاليا انعدمت معها الرؤية. فيما أفادت النيابة العامة بأن أديب وسائق النقل سيستدعيان اليوم لإنهاء إجراءات التصالح التي اتفقا عليها، خصوصا أن أحدهما لم يصب بأذى.