أصبحت بريطانيا أول دولة في العالم تمنح الضوء الأخضر لتجارب التحدي البشري التي سيتعرض فيها فريق من المتطوعين لمرض كوفيد-19 لتعزيز الأبحاث في المرض الناجم عن الفايروس.

وقال العلماء للصحفيين إن التجربة المقرر بدها في غضون شهر، ستتضمن ما يصل إلى 90 متطوعا سليما تراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما سيحقنون بأقل كمية من الفايروس للإصابة به.

وسيجري فحص المتطوعين بحثا عن أي مخاطر صحية محتملة قبل السماح لهم بالمشاركة، وسيظلون في الحجر الصحي حيث سيراقبهم الطاقم الطبي لمدة 14 يوما على الأقل في وحدة متخصصة في مستشفى رويال فري بلندن.

وقال بيتر أوبنشو، أستاذ الطب التجريبي في جامعة إمبريال كوليدج لندن: «الأولوية المطلقة بالطبع هي سلامة المتطوعين.. لن يقبل أحد منا بإجراء هذه التجارب إن كانت تشكل أي خطر على الخاضعين لها».