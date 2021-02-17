اقترب حلم السيارة الطائرة خطوة واحدة من الواقع، بعد أن منحت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) الموافقة على مركبة أرضية-جوية هجينة يمكنها التحليق بسرعة 100 ميل في الساعة (160 كم/الساعة).

وحصلت Terrafugia Transition على شهادة صلاحية الطائرات للطيران الخاصة للرياضات الخفيفة من الوكالة، ما يمنحها الضوء الأخضر للإقلاع.

ويتوفر الآن إصدار خاص بالطيران فقط للطيارين ومدارس الطيران، على الرغم من مرور عام آخر أو نحو ذلك قبل أن تصبح مكونات سيارتها «قانونية في الشوارع» - ما تزال بحاجة إلى تلبية معايير السلامة على الطرق.

وسيتمكن السائقون من التحول من الطيران إلى القيادة في أقل من دقيقة، والإقلاع والهبوط في المطارات الصغيرة أو الطريق السريع.

وتأمل Terrafugia في الحصول على الإنتاج والموافقات على السيارة الهجينة ذات المقعدين، كاملة لعام 2022، لكن المهتمين بتجربتها سيحتاجون إلى رخصة قيادة وشهادة طيار رياضي.

وكانت Terrafugia المملوكة للصين مفرطة في التفاؤل بشأن تسليم «طائرة صالحة للطرق»، وهي طائرة صغيرة ذات أجنحة قابلة للسحب يمكنها القيادة على الطرق والتحليق في السماء المفتوحة.

ووعدت أولا أن يكون الانتقال للبيع في عام 2015، ثم 2018 ثم عام 2019.

ولكن المدير العام لشركة Terrafugia، كيفن كولبورن، أشاد بجهود فريقه خلال «عام الوباء الصعب للغاية».

وقال كولبورن: «ظل فريقنا يركز، وحسّن نظام الجودة لدينا، وأكمل الجوانب الحاسمة للتصميم، وصنع السيارة، وأكمل 80 يوما من اختبار الطيران، وسلم 150 وثيقة فنية واجتاز بنجاح تدقيق إدارة الطيران الفيدرالية. هذا إنجاز كبير يبني الزخم في تنفيذ مهمتنا لتقديم أول سيارة طائرة عملية في العالم».

وتعمل المركبة بمحرك Rotax 912iS Sport الذي يعمل بالوقود بقوة 100 حصان، وتتميز Transition بسرعة طيران قصوى تبلغ 100 ميل في الساعة ومدى يبلغ زهاء 400 ميل، مع ارتفاع 10000 قدم.

ويمكن تشغيل محرك الطائرة إما بالبنزين الممتاز أو وقود الطائرة 100 لتر، بينما يتم تشغيل السيارة بمحرك كهربائي هجين.

وتشمل الميزات القياسية: فرامل قرصية هيدروليكية للعجلات الأربع، وقفص أمان صلب من ألياف الكربون ومظلة هيكل الطائرة. ويوجد لدى السيارة معدات هبوط ثابتة وجناحان بعرض 27 قدما.

وتُطوى الأجنحة بالفعل للسماح بالتخزين السهل في مرآب لسيارة واحدة.

وتتصور Terrafugia أن يهبط أصحاب سياراتهم الانتقالية في مطار صغير أو على امتداد طريق سريع، ثم يقودونها إلى المنزل.

وتتحول السيارة من الطيران إلى القيادة في أقل من دقيقة، وفقا لـTerrafugia.

ومن المقرر أن تكون TF-X شبه مستقلة، مع عناصر تحكم بالكمبيوتر. وستكون قادرة على تجنب الحركة الجوية والطقس السيئ والمجال الجوي المحظور تلقائيا.