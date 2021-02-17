أوقفت الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت فني مختبر آسيوي، يعمل في أحد المختبرات الخاصة، بتهمة إصدار شهادات pcr مزورة، مقابل 30 ديناراً عن كل شهادة، من دون إجراء الكشف، وعمولته 6 دنانير، وباقي المبلغ يذهب إلى العيادة.

وبحسب صحيفة «القبس»، فإن المتهم الذي يبلغ من العمر 51 عاماً اعترف بجريمته، وكشف عن قيامه بإصدار نحو 60 شهادة مزورة لأشخاص عديدين يحتفظ ببياناتهم، وجرى توثيق اعترافاته وإحالته إلى النيابة العامة.

ونقلت «القبس» عن مصدر أمني: إن جميع المتعاملين مع المتهم تم التوصل إليهم، إذ تبين أن غالبيتهم خارج البلاد، مشيراً إلى أن المقيمين الذين حصلوا على شهادات فحص «كورونا» مزورة مصيرهم الإبعاد، وسيتم ضبطهم فور دخولهم البلاد».