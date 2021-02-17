بعد تأسيسهما حياة جديدة وتخليهما عن المهمات الملكية منذ نحو عام، أعلن دوقا ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل أخيراً أنهما يتوقعان طفلهما الثاني. يذكر أن الزوجين أعلنا في 2020 التخلي عن مهماتهما في العائلة الملكية البريطانية.ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن متحدث باسم الزوجين قوله: «إن الزوجين ينتظران طفلهما الثاني وهما يشعران بسعادة كبيرة. وارتشي الذي يبلغ من العمر عاما في طريقه ليُصبح الأخ الأكبر لشقيقه أو شقيقته».وظهرت ماركل في صورة بالأبيض والأسود وهي مستلقية على ظهرها والأمير هاري يضع يده فوق رأسها وهي تمسك ببطنها لتُعلن خبر حملها بطفلها الثاني للجميع. وكشفت الصحيفة أن ميسان هاريمان، وهي صديقة مقربة للأمير هاري وماركل، هي التي التقطت الصورة.