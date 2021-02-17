أكد استشاري طب وجراحة العيون الدكتور سعود الجهني على أهمية اتباع عدد من الإرشادات أثناء ارتداء العدسات اللاصقة، مهما كان سبب وضعها، إما كبديل للنظارات الطبية أو لأغراض تجميلية بحتة. مشدداً على عدم استخدام عدسات الغير، لأثره السلبي على النظر، علاوة على حفظ العدسة بعد نزعها في السائل الخاص بها دون استخدام أي سوائل أخرى، مع ضرورة نزع العدسات اللاصقة قبيل النوم لما تسببه من التهابات، علاوة على نزعها فوراً بمجرد الشعور باحمرار في العين، أو أية آلام مصاحبة. كما شدد على عدم وضع العدسات اللاصقة حال لصق الأظافر الصناعية، لتجنب جرح القرنية، ما ينتهي بالتهاب القرنية الجرثومي.