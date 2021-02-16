بدأ تطبيق «كلوب هاوس» الأمريكي مراجعة ممارسات حماية البيانات، بعد تقرير صادر عن مرصد جامعة ستانفورد للإنترنت، قال إن التطبيق يحتوي على عيوب أمنية تجعل بيانات المستخدمين عرضة للوصول إليها؛ خصوصاً من قبل الحكومة الصينية. وأطلقت شركة Alpha Exploration Co تطبيق «كلوب هاوس» في مارس 2020، وهو تطبيق اجتماعي للدردشة الصوتية، يعتمد على إرسال الدعوات فقط، وذاع صيته في الآونة الأخيرة بعد نقاش مطول انخرط فيه مؤسس شركة «تسلا» إيلون ماسك، مع الرئيس التنفيذي لتطبيق «روبن هود» فلاد تينيف. وتقدر قيمة التطبيق في يناير 2021 بمليار دولار. وبحسب مرصد ستانفورد، فإن شركة التكنولوجيا الصينية Agora Inc قدمت بنية تحتية خلفية إلى «كلوب هاوس»، وأنه من المحتمل أن تتمكن من الوصول إلى الصوت الخام للمستخدمين، ما قد يوفر إمكانية الوصول للحكومة الصينية.ورداً على تقرير ستانفورد، أوضح تطبيق «كلوب هاوس» أنه اختار عدم إتاحة التطبيق في الصين. وتعهدت الشركة في بيان لها، بأنها ستقوم بإدخال تغييرات لإضافة المزيد من التشفير والكتل، «لمنع عملاء من إرسال الأصوات إلى الخوادم الصينية».