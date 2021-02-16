كشف متحف «موسيم» في مرسيليا (جنوب فرنسا) مجموعة أغراض تعبّر عن تدابير الحجر التي شهدها العالم لمواجهة جائحة كوفيد 19. وأطلق المتحف في أبريل الماضي دعوة عالمية لتزويده بالأغراض التي تشكّل ذاكرة للمرحلة.وبعد مرور عام تقريباً على إطلاق هذه الدعوة تحت عنوان «ما الغرض الذي يجسد حياتك اليومية خلال الحجر؟»، استجاب لها أكثر من 600 شخص، معظمهم من فرنسا، ولكن بينهم أيضاً أشخاص من إسبانيا وصولاً إلى أمريكا الجنوبية والصين. وبلغ مجموع الأغراض التي حصل عليها المتحف أكثر من 171 قطعة «حسية».ومن الأغراض مثلاً نموذج أولي لآلة تعقيم الكمامات، ولعبة طاولة نرد صنعت في المنزل من لوح خشبي لتقطيع الخبز، ودفتر يوميات مكوّن من قصاصات الصحف، وأعمال فنية مستوحاة من الحياة اليومية.