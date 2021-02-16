أجبرت فضيحة تتعلق بتلقي مسؤولين حكوميين في بيرو لقاحات مضادة لكوفيد 19 قبل وقت طويل من إتاحتها للعامة وزيرة الخارجية إليزابيث أستيت على تقديم استقالتها.وقالت الوزيرة، في بيان، إنها تلقت اللقاح المضاد لكورونا في 22 يناير، واصفة ما حدث بـ«الخطأ الكبير». وأكدت أن الرئيس فرانشيسكو ساغاستي قبل استقالتها.وأعرب الرئيس ساغاستي في تصريحات أدلى بها لقناة «تلفزيون أمريكا» عن «غضبه» حيال الوضع. وتعد أستيت ثاني عضو في حكومة ساغاستي يستقيل بعد وزيرة الصحة بيلار مازيتي التي استقالت بعدما كشفت صحيفة أن الرئيس السابق مارتن فيزكارا تلقى جرعة من اللقاح المضاد لكورونا في أكتوبر.