كشفت منظمة الصحة العالمية (الإثنين) أن أعداد حالات الإصابة بفايروس كورونا تستقر في أجزاء من الشرق الأوسط، لكن الوضع لا يزال حرجًا، حيث أبلغت أكثر من عشر دول عن حالات إصابة بمتغيرات جديدة.

وبحسب وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، قال مدير منطقة شرق البحر المتوسط ​​بمنظمة الصحة العالمية، والتي تضم معظم منطقة الشرق الأوسط، في إفادة صحفية من القاهرة أحمد المنظري، أنه تم الإبلاغ عن واحد على الأقل من ثلاثة أنواع جديدة من فيروس كورونا في 13 دولة في المنطقة. ولم يذكر أسماء الدول.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن جميع المتغيرات الثلاثة الجديدة أكثر عدوى.

وأوضح المنظري أن هناك قرابة 6 ملايين حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بالمنطقة ونحو 140 ألف حالة وفاة. وحثت منظمة الصحة العالمية الناس على مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد الفايروس.

ولفت إلى أن عدة دول في الخليج سجلت زيادات جديدة في الحالات، وفي لبنان وصلت وحدات الرعاية المكثفة في بعض المستشفيات إلى 100% من طاقتها الاستيعابية، ما أدى إلى علاج المرضى في أجنحة بمستشفيات أخرى أو في أماكن فارغة أخرى.