أدى هبوط درجات الحرارة في ولاية تكساس الأمريكية إلى زيادة الطلب على الكهرباء ما أجبر شركة تشغيل شبكة الكهرباء (الإثنين) إلى قطع الكهرباء بشكل متناوب، وحرمان أكثر من مليوني مشترك من التيار.

وشهدت الولايات المتحدة هبوطا شديدا في درجات الحرارة وصل إلى حد التجمد ابتداء من المناطق الشمالية الغربية المطلة على المحيط الهادئ حتى السهول العظمى وفي ولايات وسط المحيط الأطلسي.

وأعلن الرئيس جو بايدن حالة الطوارئ (الإثنين) وقرر إرسال مساعدات اتحادية لولاية تكساس حيث راوحت درجات الحرارة يوم الإثنين من 6-22 درجة مئوية تحت الصفر.