أعلن المحقق الرئيسي في بعثة منظمة الصحة العالمية للصين بيتر بن امباريك ظهور 13 سلالة لفايروس كورونا قبل ديسمبر عام 2019. وفي مقابلة مع شبكة CNN (الإثنين) قال امباريك: «وجدنا علامات على انتشار واسع للفايروس في (ووهان)، وأتيح للفريق التحدث مع أول مريض، قال مسؤولون صينيون إنه أصيب بكوفيد-19 في 8 ديسمبر الماضي، وتأكدنا أن سجله خال من السفر». ورفض امباريك استخلاص أي استنتاجات حول ما تعنيه النتيجة، مستدركا: «لدينا 200 ألف عينة لتحليلها ودراستها»، مؤكدا أن الصين تعهدت بالشفافية في التحقيق، رغم خشية الولايات المتحدة من تقاعس السلطات هناك عن التصريح بكافة المعلومات لفريق المحققين.