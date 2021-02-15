حذر خبير علم اجتماع إيراني من زيادة الانتحار بين الشباب لاسيما الفتيات، إثر الفقر والبطالة والاكتئاب، فضلا عن تفشي كورونا، ما أجج العنف الأسري وسبّب الظاهرة. ووفق وكالة «إيلنا» الإيرانية (الإثنين) قال الدكتور خالد توكلي: «إحصاءات الانتحار مقلقة، إذ قفزت خلال الـ20 عاماً الماضية بشكل مخيف؛ نظرا لليأس من المستقبل وغياب الحاجات الأساسية للمعيشة»، واعتبر وسائل إعلام بلاده مشاركا في تناميها، بتجاهل أسبابها وتناول أخبارها بأسلوب فاشل ينتهي بتفشي فكرته بالمجتمع. بدورها أكدت مسؤولة برنامج «مكافحة الانتحار» بوزارة الصحة الإيرانية مريم نجاد، أن عام 2019 فقط، سجل 100 ألف حالة انتحار، 75% منهم شباب (15-32 عاماً) نصفهم متزوجون.