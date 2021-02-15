أطلق المصور الأمريكي جون بلاشال استغاثة لإنقاذ 42 تمثالا عملاقا لرؤساء أمريكا من الغرق في مياه مزرعة مهجورة في فرجينيا. ووفق (نيويوك تايمز) الإثنين، يخشى بلاشال أن يسحق مالك المزرعة هاورد هانكينز التماثيل لاستخدام أحجارها في البناء، لاسيما أن الواحد منها بطول 20 قدما ووزن نحو 20 ألف رطل، بينما تداعت أطرافها وتهالكت رؤوسها. ويقول بلاشال: «اكتشفت مكان التماثيل بالصدفة، فتذكرت أنها كانت معروضة منذ عام 2004 في حديقة الرؤساء في ويليامزبرج بفيرجينيا نظراً لقيمتها السياسية، إلا أن عزوف الزوار أفلس الحديقة، فبيعت عام 2010 لهانكينز صاحب مصنع لسحق الحجارة وإعادة تدويرها، فهل ستسمح السلطات بسحق هذه القيمة التاريخية؟».