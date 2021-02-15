لم يجد طفل عراقي لعبة سوى مسدس أبيه، فكانت النتيجة فاجعة مأساوية. ووفق وسائل إعلام محلية، قتل الطفل «م.ع»، الذي لا يتجاوز 8 سنوات، أمه بعدما أطلق عليها بالخطأ رصاصة في عينها بقرية ديرين بمحافظة دهوك العراقية، ليرديها قتيلة في الحال، بينما خرجت رصاصة أخرى باتجاه يد والده ما تسبب في فقده إحدى أصابعه. وأوضح مدير شرطة «بردرش» العميد سعيد برزندي أن الحادثة وقعت في الساعة 10:30 مساء (الأحد)، إذ لفظت الأم (28 عاماً) أنفاسها فور تلقيها الطلقة، ونقل الأب للمستشفى، وأوقف الطفل تمهيداً لإحالته إلى نيابة القصر. وأهاب برزندي بالأهالي عدم ترك أسلحة بالذخيرة الحية في متناول الصغار.