تلعب عاداتك اليومية دورا كبيرا في حالة جسمك الصحية، كما تؤثر على متوسط العمر، وإذا لم تنتبهي لبعض التفاصيل الصغيرة، تتوقع دراسة أمريكية حديثة أن يقل متوسط العمر نحو 10 سنوات. ووفق موقع «نيويوك تايمز»، يشدد الخبراء على النوم بما لا يقل عن 8 ساعات لتحسين وظائف الجسم الحيوية، مع خلع ساعة اليد والتخلي عن العدسات اللاصقة، وإبعاد الهاتف الذكي عن السرير حتى تنعمين بنوم هادئ، محذرين من نوم النساء بحمالة الصدر، أو استخدامها لأكثر من 12 ساعة يوميا ما يرفع خطر إصابتهن بسرطان الثدي 20 مرة، وإزالة المكياج وغسل الوجه، لتحفيز خلايا الوجه والنوم دون أرق.

1 - اخلعي ساعة اليد

2 - تخلي عن عدساتك اللاصقة

3 - لا تنامي بحمالة الصدر

4 - أبعدي هاتفك عن السرير

5 - أزيلي المكياج قبل النوم