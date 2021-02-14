خضعت المغنية اللبنانية ديانا حداد لعملية جراحية عاجلة في المعدة، بعد وعكة صحية ألزمتها الفراش أخيرا، فيما نشرت شقيقتها صورة لحداد من السرير الأبيض بأحد المستشفيات، عبر حسابها في «إنستغرام» (الأحد)، مؤكدة نجاح العملية. وقالت الشقيقة الصغرى لحداد: «أختي ديانا عملت عملية صغيرة بالمعدة وحبيت أطمئن جمهورها في لبنان والعالم العربي أنها إن شاء الله ستكون بخير وعافية، حسب تأكيد الأطباء».يذكر أن أغنية «ما نستمر»، آخر أعمال ديانا حداد، من كلمات العراقي، رامي العبودي، حققت قبل أسابيع 2 مليون و800 ألف مشاهدة على موقع «يوتيوب».