«أين أصبت بكورونا؟».. هو السؤال الأول الذي يدهمك حين تثبت الفحوصات أنك التقطت العدوى. وللإجابة، تقول هيئة الصحة العامة في إنجلترا: «رغم صعوبة معرفة المكان الذي يصاب فيه الناس بكوفيد 19، إلا أنه بعد جمع إجابات المشاركين في استبيان أخير، وُجد أن 53% منهم زاروا أحد محلات السوبرماركت، 20% منهم ترددوا أيضا على دور الرعاية الطبية ومقرات العمل». ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (الأحد) تؤكد الهيئة أن أماكن التسوق والمطاعم والصالات الرياضية بيئة مثالية لالتقاط الفايروس، حال غياب شروط التباعد الاجتماعي الصارمة. بدوره، يقول عالم الفايروسات بمستشفى ليستر الملكي الدكتور جوليان تانغ: «احذروا السوبرماركت.. فهو بؤرة المجتمع، والأكثر نقلا للعدوى».