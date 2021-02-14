ليس منطقيا ألا يجني الفرنسي زين الدين زيدان الملايين من حسابه على «إنستقرام»، الذي يتابعه 27.8 مليون شخص، وهو ما دفع شركة استشارات مالية إسبانية لتخصيص دراسة لحساب الأرباح التي يحققها مدرب ريال مدريد الإسباني مقابل نشر إعلان تجاري على حسابه. إذ كشفت النتائج أن تكلفة الإعلان الواحد تصل إلى 200 ألف يورو (نحو 910 آلاف ريال)، ما يرفع الدخل الشهري للجزائري الأصل إلى أرقام مليونية. ووفق صحيفة «ديلي ستار» البريطانية (الأحد)، يجني مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوكتينو 15 ألف يورو عن كل إعلان على حسابه، ما يفسر تنامي اهتمام المدربين واللاعبين بحساباتهم الإلكترونية ذات العوائد المادية الهائلة.