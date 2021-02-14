تؤثر العادات اليومية الخاطئة على ظهور الهالات السوداء أسفل العين، ويعزو استشاري الجلدية والمناعة المصري الدكتور هاني أبوالوفا هذه المشكلة لـ5 أسباب، أبرزها التقدم في العمر، لترقق البشرة حول العين، إضافة إلى نقص المعادن والفيتامينات الضرورية للجسم، أو الإصابة بالأنيميا (فقر الدم)، وعدم النوم فترات كافية والسهر ليلاً، وسوء المزاج والتوتر والقلق، علاوة على ترك المكياج على البشرة وعدم إزالته قبل النوم، وقلة تناول الماء ما يصيب البشرة بالجفاف أيضاً، بخلاف اضطرابات الهرمونات أثناء فترة الحمل والرضاعة، وينصح أبوالوفا بالتخلص منها بدهنها بزيت اللوز الحلو أو زيت الأفوكادو، أو وضع أكياس الشاهي على المناطق السوداء، إضافة إلى الليمون والخيار.