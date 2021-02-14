وسّعت مجموعة لولو الرائدة في قطاع التجزئة والتي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، نشاطها في المنطقة الغربية من المملكة من خلال الافتتاح التجريبي لمتجر الإكسبريس في جدة، حي الجامعة وبذلك تزيد من إجمالي متاجرها إلى 201 فرع عالميًا.

كخطوة أولى، يُعتبر أول متجر للمجموعة بإدارة طاقم نسائي بالكامل إضافة إلى كونها مبادرة رائدة بين جميع أسواق هايبر ماركت التجارية في المملكة. وتؤكد لولو التزامها بالتمكين الاقتصادي للمرأة السعودية بما يتماشى مع خطة رؤية 2030.

ويحتل المتجر موقعًا بالقرب من جامعة الملك عبدالعزيز، ويغطي مساحة تبلغ 37000 قدم مربع، ويُعد متجر الإكسبريس العشرين بالمملكة موطنًا لمجموعة واسعة من المصادر العالمية مثل المنتجات الأساسية الغذائية والأطعمة الطازجة والصحة والجمال والمستلزمات المنزلية والكثير غيرها.

وأطلق رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو يوسف علي ام. اي. هذه المبادرة بنفسه وقال: «لقد حاولنا دائمًا توفير التدريب والتوظيف للشباب خصوصاً النساء ذوات المهارات العالية في هذه المنطقة، وإن التزامنا بالسياسات الحكيمة للقيادة هو تمكين القوى العاملة النسائية.».

وأضاف: «إلى جانب تقديم منصات تسوق مبتكرة، نحن فخورون أيضًا بأن هذه المبادرة الجديدة لتمكين المرأة ستقطع شوطًا طويلاً في فتح فرص وخيارات وظيفية جديدة للشباب بشكل عام وللنساء بشكل خاص».

من جانبها، قالت المديرة العامة للمتجر الجديد مها محمد القرني: «أنا سعيدة جدًا لكوني جزءاً من أول متجر لمجموعة لولو من إدارة نسائية بشكل كامل، كما أنه لشرف عظيم لي أن أمثل المجتمع النسائي السعودي اللاتي يدعمن تقدم الأنشطة الاقتصادية للدولة ويهدفن إلى مشاركة مهاراتهن وتقديم مساهمة أكبر للمجتمع».

وسط أزمة جائحة كورونا والقيود العامة على حركة التنقل التي تسببت بعدم إجراء حفل افتتاحي، وتماشيًا مع أوامر الجهات الحكومية، ستسمح لولو بدخول المتسوقين فقط لحاملي تطبيق توكلنا كإجراء وقائي.

ووسط هذه الأوضاع، أدت لولو دوراً بالغ الأهمية وضمنت الإمداد المستمر للمنتجات الغذائية وغير الغذائية مع المحافظة على أعلى معايير النظافة والصحة والسلامة لكل من عملائها وموظفيها، كما عززت من برامج التعقيم ومعايير التباعد الاجتماعي وفقًا لبروتوكولات الصناعة.

من جهته، صرّح المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية شهيم محمد: «في الوقت الحالي، نقوم بتوظيف 3000 مواطن سعودي إضافة إلى 800 امرأة في جميع متاجر السوبر ماركت في أنحاء المملكة بمناصب مختلفة، وهدفنا هو تشجيع المزيد من النساء في مؤسستنا على ضمان المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية».

وأضاف: «لطالما اشتهرت علامة لولو التجارية بتموين الطعام للمستهلكين ليس في المدن وحسب، بل أيضًا في الضواحي الخارجية كي لا يضطر المستهلكون للقيادة لمسافات طويلة. نلتزم بتوفير تجربة تسوق على مستوى عالمي وسنواصل تلبية احتياجات عملائنا».