التقطت عدسة مسبار الأمل الإماراتي أول صورة لكوكب المريخ، وذلك من على ارتفاع 25 ألف كيلومتر عن سطح «الكوكب الأحمر».

وقال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه في «تويتر»: «من ارتفاع 25 ألف كيلومتر عن سطح الكوكب الأحمر.. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ».

فيما غرد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد عبر «تويتر» بقوله: «إرسال أول صورة للمريخ بعدسة مسبار الأمل بشرى خير، وفرحة جديدة ولحظة فارقة في تاريخنا، تدشن انضمام الإمارات إلى نخبة دول العالم المتقدمة في استكشاف الفضاء».

وكان «مسبار الأمل» الإماراتي قد وصل يوم الثلاثاء الماضي إلى مدار كوكب المريخ بسلام، كأول مسبار عربي بجهود إماراتية يصل إلى الكوكب الأحمر.