أعلن المنتج السعودي أحمد عصام إنهاء التعاقد لإنتاج عدد من الأفلام السعودية المصرية، لوضع بصمة مميزة في السينما العربية خلال الموسم القادم. ووفق موقع «إيلاف» (السبت)، قال عصام: «تعاقدنا مع المؤلف الموهوب أمين جمال لكتابة سيناريو الفيلم، ليكون أول إنتاج لفيلم سعودي مصري مشترك يحمل مؤقتا اسم (9-9)». ومن المقرر أن يتولى المصري عادل لبيب إخراج الفيلم، إذ يعكف والمنتج على تسكين الأدوار الرئيسية لفنانين من السعودية ومصر ولبنان، وسيعلن قريبا عن مشاركة ممثل أمريكي من نجوم هوليوود في العمل. واستدرك عصام: يجسد الأدوار الرئيسية في الفيلم النجم السعودي عبدالمجيد الرهيدي، والمصرية هالة صدقي وعدد من نجوم الصف الأول بلبنان.