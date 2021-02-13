كشف باحثو جامعة كريتون الأمريكية أن اللقاحات المضادة لفايروس كورونا، آمنة على الحوامل ومن يعتزمن الإنجاب. ووفق «نيويورك تايمز» الأمريكية، قال طبيب الأورام النسائية روبن فارياس آيزنر: «نوصي وعلماء الكلية الأمريكية لأمراض النساء والتوليد بأخذ اللقاح، إذ أظهرت الدراسات مأمونيته على الحوامل وبعد الإنجاب مباشرة، ولا يسبب العقم ولا عيوبا خلقية للأجنة، فأغلب اللقاحات لا تدخل نواة الخلية، ما يعني عدم حدوث أي تغيرات جينية». وعن الآثار الجانبية المحتملة، قال آيزنر: «ذاتها التي يتعرض لها أي حاصل على اللقاح، كالتهاب الذراع أو إرهاق بسيط في الأيام التالية». واستدرك: «يمكن للمرضعات التلقيح بأمان، إذ ينتقل جزء من المناعة إلى الطفل».