تصدر كتّاب المقال في صحيفة «عكاظ» قائمة الأكثر تأثيراً لعام 2020، خلال رصد صحفي أجرته طالبة الإعلام وعلوم الاتصال بجامعة الطائف رغد المالكي، إثر إحصائية لزاوية أسبوعية تهتم بالمقال الصحفي السعودي تنشرها على «تويتر» بشكل أسبوعي، بدأت بإنتاج محتواها منذ عام.وتقدمت «عكاظ» ترتيب الصحف بمجموع 29 مقالاً، بواقع مقالين لكل من الكتاب خالد السليمان، وهاني الظاهري، وحمود أبو طالب، وعلي الحازمي، ومقال واحد لـ19 كاتباً آخر، تلتها صحيفة الرياض بـ25 مقالاً، ثم الجزيرة ثالثاً بـ23 مقالاً، بالتساوي مع صحيفة الشرق الأوسط.هذه الإحصائية الأسبوعية بتويتر مهتمة بصحافة المقال وتسلّط الضوء على أهميتها، وأهمية الرأي في الصحف السعودية، عبر اقتباس أهم ما في المقال. وقد تناولت الزاوية 192 مقالاً متنوعاً من كافة الصحف السعودية لأكثر من 150 كاتباً وكاتبة. يذكر أن الكاتبات السعوديات حققن نسبة 20% مقابل الكتّاب.