يحتفل العالم بالفالنتاين في 14 فبراير من كل عام، وبالطبع فأجواء «يوم الحب» في 2021 الذي يصادف اليوم (الأحد) لن تكون مماثلة لسابقاتها، لاستمرار جائحة كورونا، ما يقلل الخروج من المنازل للحيلولة دون التقاط العدوى. ووفق موقع «بست لايف» (السبت)، كشف الخبراء 5 طرق لاحتفاء رومانسي دون الاحتكاك الخارجي، عبر مشاركة الزوجين في طهو وجبتهما المفضلة، أو قراءة مشتركة لكتاب على الإنترنت، وتجربة جلسة تصوير لتجديد الحياة الزوجية، أو نزهة طويلة حول المنزل ما يخفف الضغط النفسي، كما يمكن إعداد «سبا» (منتجع صحي) منزلي، للاسترخاء وسماع الموسيقى، وأخيرا لقاء عائلي افتراضي، أو عشاء مفاجئ، والالتفاف حول السينما المنزلية.1 - مشاركة الزوجين في طهو الطعام المفضل2 - قراءة مشتركة لكتاب مفضل على الإنترنت3 - تجربة جلسة تصوير لتجديد الحياة الزوجية4 - نزهة حول المنزل لتخفيف الضغط النفسي5 - لقاء عائلي افتراضي وإعداد «سبا» منزلي