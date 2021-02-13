أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تتلقى تقارير بشأن تفشي سلالة جديدة من وباء كورونا في العاصمة الصينية بكين.

ولم توضح الصحة العالمية مزيدا من التفاصيل حول تلك السلالة المتحورة التي رصدت في بكين.

يأتي ذلك بعد ظهور سلالات متحورة من فايروس كورونا في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، وسط مخاوف من تأثير تلك الطفرات على اللقاحات المضادة لكورونا.

وأرسلت منظمة الصحة العالمية فريق خبراء إلى الصين للتحقيق في منشأ الفايروس.

واستبعدت بعثة الصحة العالمية احتمالية تسرب فايروس كورونا من مختبر مدينة ووهان الصينية، حيث ظهرت أولى الإصابات بالمرض.