تسبب حادث مروري مروع، في ولاية تكساس الأمريكية، بمقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات بجروح مختلفة، وذلك إثر تصادم أكثر من 130 سيارة.

ووقع الحادث حوالى الساعة 6 صباحا، وكان أغلب السائقين من العاملين في المستشفيات والطوارئ وأفراد الشرطة المتجهين من وإلى أماكن عملهم.

وقال جيم ديفيس، رئيس قسم مكافحة الحرائق في فورت وورث، «كان هناك العديد من الأشخاص المحاصرين داخل حدود سياراتهم واحتاجوا إلى استخدام معدات إنقاذ خاصة». وفقا لـ «apnews».

وأوضح المتحدث باسم ميدستار التي تقدم خدمة الإسعاف للمنطقة مات زافادسكي، إن 65 شخصا على الأقل عولجوا في المستشفيات، 36 منهم نقلتهم سيارات الإسعاف من موقع التحطم، بينهم ثلاث إصابات خطيرة. وأضاف أن الكثيرين تلقوا العلاج في مكان الحادث.

من جانبه، بين المتحدث باسم فرق الإطفاء في مدينة فورت وورث مايكل دريفدال، أن الحادث وقع شمال المدينة ونجم على الأرجح عن الجليد الذي غطى الطريق.

وقال ستيف جوس، خبير الأرصاد الجوية في وكالة الأرصاد الوطنية، إن العاصفة الجليدية جاءت في شكل دوامة قطبية تتحرك قرب الحدود الأمريكية الكندية.